Китай призвал проявить сдержанность вокруг ситуации с Украиной

Все стороны вокруг Украины должны проявлять сдержанность, мирным путем конфликт еще можно решить. Такое заявление на заседании Совбеза ООН сделал постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.

«В нынешнем контексте все соответствующие стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. Мы полагаем, что дверь для мирного решения украинской проблемы не полностью закрыта. И не должна быть», — сказал Чжан Цзюнь. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия по поиску дипломатического решения кризиса на Украине. Представитель КНР добавил, что китайские власти продолжат продвигать мирные переговоры. Китай приветствует все усилия по дипломатическому решению.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, последние восемь лет там происходил геноцид населения.