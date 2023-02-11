Мир 11 февраля 2023, 10:45 Китай призвал пересмотреть отношение к США из-за терактов на «Северных потоках» Huanqiu: мир должен пересмотреть отношение к США после терактов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Мир должен пересмотреть роль США в политике в свете результатов журналистского расследования терактов на «Северных потоках». Об этом заявили обозреватели китайской газеты Huanqiu.

Авторы статьи отметили, что от вскрывшихся подробностей «мурашки бегут по спине».

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«В ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не то, взорвать ли „Северный поток“, а то, как не оставить улик», — заметили журналисты.

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Мировому сообществу стоит надавить на Соединенные Штаты и получить новые доказательства их причастности к диверсиям, подчеркнули китайские обозреватели. Они назвали уничтожение газопроводов «гнусным актом террористического характера».

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, согласно которым взрывчатку под «Северные потоки» подложили американские водолазы, а активировали ее норвежцы.

Широкого резонанса в западных СМИ эта новость не получила. В Кремле предположили, что появление этого материала ускорит приостановившееся международное расследование.