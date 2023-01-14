Мир 14 января 2023, 03:41 Китай призвал немедленно прекратить атаки на ЗАЭС Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал в ООН прекратить атаки, угрожающие ЗАЭС РИА «Новости»

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Китай призвал незамедлительно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Обстрелы в районе Запорожской АЭС не прекратились. И ее безопасность вызывает тревогу», — сказал Чжан Цзюнь.

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Он напомнил, что все шесть реакторов выключены. Последнюю функционирующую резервную линию электропередачи к АЭС отключили 29 декабря после обстрелов. Электростанция продолжала получать энергию для охлаждения реакторов от единственной оставшейся в эксплуатации внешней ЛЭП. Поврежденную линии смогли восстановить лишь на прошлой неделе

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Цзюнь заявил, что подобное не должно повториться. По его мнению, все военные операции, которые могут повлиять на безопасность этого объекта, должны прекратиться как можно скорее.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отметил, что в последние дни ВСУ не ведут обстрелов Запорожской АЭС, но ситуацию все равно нельзя назвать спокойной.