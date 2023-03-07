Мир 07 марта 2023, 09:07 Китай призвал не допустить повторения украинского сценария в Азии из-за США Глава МИД Китая Ган: нельзя допустить повторения украинского сценария в Азии из-за США Unsplash

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Азиатские страны не должны допустить повторения украинского сценария в регионе из-за попыток Соединенных Штатов продвигать так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию. Такое заявление сделал глава МИД Китая Цинь Ган, написал ТАСС.

«Индо-Тихоокеанская стратегия США, как утверждается, нацелена на усиление свободы и открытости, <…> но на самом деле она нацелена на конфронтацию. Нельзя допустить, чтобы украинский кризис повторился в Азии», — сказал он.

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Ган высказал мнение, что Штаты занимаются фактически организацией конфликтующих блоков, пытаются создать в Азии тихоокеанскую версию НАТО и подрывают региональную интеграцию. Дипломат считает, что может произойти разъединение и разрыв связей между странами АТР.

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Министр отметил, что США говорят о желании создать «стратегическую атмосферу» вокруг КНР, но тем самым показывают «подлинную цель своей Индо-Тихоокеанской стратегии» — окружить Китай. Ранее Ган заявил, что российско-китайские отношения не угрожают третьим государствам.