15 марта 2023, 16:23
Китай призвал не допустить новой холодной войны
Глава КНР Си Цзиньпин заявил о рисках новой холодной войны
Разделение мира под предлогом продвижения демократических ценностей никогда не получит поддержки и принесет только большой вред. Современным странам не нужна новая холодная война, поэтому всем крупным игрокам на мировой арене нужно отказаться от политики силы в международных отношениях. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что Китай всегда шел по пути мирного развития, а все разногласия с другими государствами урегулировал путем диалога и разрешал споры при помощи сотрудничества.
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«Мы решительно выступаем против гегемонии и политики силы в любых их формах», — заявил Си Цзиньпин.
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Китайский лидер добавил, что его страна никогда не станет добиваться доминирующего положения в мире и осуществлять внешнюю экспансию. Модернизированный Китай поддержит силы, которые выступают за международную справедливость.
Китай
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