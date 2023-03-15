Мир 15 марта 2023, 16:23 Китай призвал не допустить новой холодной войны Глава КНР Си Цзиньпин заявил о рисках новой холодной войны РИА «Новости»

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Разделение мира под предлогом продвижения демократических ценностей никогда не получит поддержки и принесет только большой вред. Современным странам не нужна новая холодная война, поэтому всем крупным игрокам на мировой арене нужно отказаться от политики силы в международных отношениях. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Китай всегда шел по пути мирного развития, а все разногласия с другими государствами урегулировал путем диалога и разрешал споры при помощи сотрудничества.

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«Мы решительно выступаем против гегемонии и политики силы в любых их формах», — заявил Си Цзиньпин.

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Китайский лидер добавил, что его страна никогда не станет добиваться доминирующего положения в мире и осуществлять внешнюю экспансию. Модернизированный Китай поддержит силы, которые выступают за международную справедливость.