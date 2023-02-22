Мир 22 февраля 2023, 11:45 Китай призвал найти организаторов подрыва «Северных потоков» МИД КНР: поимка организаторов подрыва «Северных потоков» предотвратит схожие теракты РИА «Новости»

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Необходимо найти организаторов диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такой призыв озвучил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его процитировал ТАСС.

По его словам, необходимо установить все обстоятельства и причастных к разрушению «Северных потоков». В обратном случае, сказал Вэньбинь, возможны повторы подобных ситуаций в будущем.

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«[Безнаказанность организаторов] предоставит еще больше возможностей для этих заговорщиков», — предостерег он.

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Также официальный представитель МИД КНР заявил, что зачинщики подрывов «Северных потоков» в случае ухода от наказания поверят в свою безнаказанность. Кроме того, они смогут устроить и более опасные акты.

По словам Веньбиня, представители КНР уверены в необходимости объективного и профессионального расследования ситуации со взрывами на «Северных потоках». Отдельно он подчеркнул важность поимки лиц, причастных к этой ситуации.