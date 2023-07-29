Мир 29 июля 2023, 14:51 Китай призвал Японию следить за заявлениями в области военной безопасности Минобороны КНР призвало Японию проявить осторожность в заявлениях о военной безопасности РИА «Новости»

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Японским властям необходимо проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. Так он прокомментировал Белую книгу обороны Японии, сообщило РИА «Новости».

В опубликованном японским Минобороны документе говорится о склонении баланса военных сил в пользу материкового Китая при сравнении с Тайванем. Развитие армии КНР назвали «величайшим стратегическим вызовом».

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«[Мы призываем Японию] проявлять осторожность в заявлениях и действиях в области военной безопасности, а также предпринимать практические действия по возвращению двусторонних отношений в нужное русло», — отметил Тань Кэфэй.

Впервые с 1964 года китайские власти изменили позицию по Курилам, сообщило агентство Kyodo. Авторы статьи отметили, что ранее КНР поддерживала Японию в территориальном вопросе, однако после визита Си Цзиньпина в Россию в 2023 году заняла нейтральную позицию. По мнению японских журналистов, это свидетельствует об укреплении российско-китайских отношений.