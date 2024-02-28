Мир 28 февраля 2024, 17:00 Китай призвал договориться о неприменении ядерного оружия первыми МИД КНР: ядерные державы должны договориться о неприменении ЯО первыми РИА «Новости»

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Обладающие ядерным оружием страны должны договориться о неприменении данного типа вооружений первыми. Об этом на конференции по разоружению в Женеве заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

По его словам, в настоящее время международная стратегическая безопасность сталкивается с новыми вызовами. Многие страны добиваются усиления военной мощи и формируют отдельные блоки, чем наносят серьезный ущерб стратегической стабильности и балансу.

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«Прийти к общему выигрышу и разрешить проблему безопасности можно лишь, если выступать за инклюзивную и многополярную экономическую глобализацию, упорядоченный и равный мир. Обладающим ядерным оружием странам нужно подписать договор о неприменении ядерного оружия первыми», — заявил Сяобо.

Ранее координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре не исключила, что конфликт на Украине перерастет в ядерную войну.