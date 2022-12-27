Мир 27 декабря 2022, 09:01 Китай признал готовность России к долгому противостоянию с Западом Global Times: Россия показала силу для долгого противостояния Украине и Западу РИА «Новости»

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Россия показывает силу для долгого противостояния Киеву и Западу по различным направлениям. Об этом сообщили журналисты китайского издания Global Times со ссылкой на аналитиков.

«Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США, и другим западным странам», — написали они.

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По их словам, речь идет о военной и экономической областях.

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Также со ссылкой на аналитиков авторы материала заявили, что уже в следующем году Россия может пойти на решительные действия для завершения конфликта. Однако они не стали исключать и вероятность эскалации противостояния.

Кроме того, аналитики оценили текущую риторику Запада в отношении Украины и возможные направления развития поддержки восточноевропейской страны со стороны США и ЕС. По мнению авторов материала, сейчас западным политикам достаточно сложно вести диалог без официальной риторики с русофобскими мотивами. Однако нарастающие проблемы в экономике и общественном мнении могут снизить поддержку Украины со стороны США и ЕС.