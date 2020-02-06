Китай приостановил сборку iPhone из-за коронавируса

Для того чтобы снизить риск заражения, власти Китая продлили новогодние каникулы. Foxconn собирается вернуться к работе 10 февраля. Предприятие находится в провинции Хэнань. Работников, которые не уехали из КНР на праздники, посадят на карантин на семь дней. Вернувшихся из других регионов страны изолируют на две недели. Сколько всего сотрудников будет находиться на карантине, не уточняется.

Foxconn — один из крупнейших подрядчиков Apple. Чтобы снизить потери от остановки работ в Китае, компания усилила производства во Вьетнаме, Индии и Мексике.

Ранее появились сообщения о том, что приостановка работ в Китае из-за коронавируса приведет к росту цен на смартфоны и другие гаджеты. В том числе это может коснуться и России. Об этом заявили опрошенной газетой «Известия» эксперты.

По последним данным, от коронавируса умерли 564 человека, более 28 тысяч заразились. «360» собрал всю последнюю информацию о болезни в своем материале.