Мир 08 мая 2023, 13:07 Китай пригрозил ответом на санкции со стороны ЕС из-за связи с Россией МИД КНР: возможные санкции ЕС из-за якобы помощи России нарушат сотрудничество и доверие РИА «Новости»

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Доверие между Китаем и Евросоюзом окажется разрушено, если ЕС решит ввести санкции против китайских компаний якобы из-за помощи России. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его слова привело РИА «Новости».

«Если опубликованные в СМИ слухи являются правдивыми, то ЕС может серьезно нарушить сотрудничество и доверие в отношениях с Китаем, обострить конфронтацию и раскол в мире», — сказал Ван Вэньбинь.

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Дипломат отметил, что официальные власти Китая призывают ЕС не идти по ошибочному пути.

«В противном случае мы намерены твердо оберегать наши законные интересы и права», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против семи китайских компаний, подозреваемых в поставках оборудования в Россию. Среди них Sigma Technology, Sinno Electronics, King-Pai Technology и 3HC Semiconductors.

Глава МИД Китая Цинь Ган призывал власти США переосмыслить свою стратегию в отношении КНР и взять курс на нормализацию отношений между странами.