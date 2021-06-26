Китай пригрозил заблокировать поставку Украине вакцины от коронавируса CoronaVac. Поводом для этого стала подпись Киева под документом Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве, в котором призывают изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщило Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Пекин после этого сообщил украинским контрагентам, что вынужден приостановить поставку партии препарата в 500 тысяч доз. В результате Украина 24 июня отозвала свою подпись.

Украина ранее договорилась с КНР о поставках 1,9 миллиона доз вакцины от производителя Sinovac Biotech. Киев, на данный момент, получил 1,2 миллиона доз препарата. Кроме Китая, Украина также заключила контракты на поставку американских вакцин Pfizer и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.

Как утверждают дипломаты, у Украины еще есть возможность вернуть свою подпись и стать 45-м государством, которое поддержало документ. Сессия Совета по правам человека продлится до 13 июля. А добавлять подписи в документы и резолюции, по правилам организации, можно в течение двух недель после окончания сессии.

На прошлой неделе стало известно, что Украина отказывает во въезде иностранцам, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Отказ объясняют тем, что препарат не одобрен Всемирной организацией здравоохранения. Жители Украины, которые привились «Спутником V», при въезде в страну отправятся на самоизоляцию или обсервацию.