Мир 01 февраля 2024, 20:04 Китай предупредил Украину об опасности недружественной политики Reuters: власти Китая предупредили Украину о возможном ухудшении отношений РИА «Новости»

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Двусторонние отношения КНР и Украины могут оказаться под угрозой из-за признания китайских компаний международными спонсорами войны. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, Китай предупредил украинские власти об опасности недружественной политики еще в конце 2023 года, во время встречи китайского посла с представителями правительства Украины.

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«Посол сказал, что ситуация с черным списком может негативно отразиться на двусторонних отношениях», — отметили в материале.

КНР не стала озвучивать каких-либо условий, а просто прокомментировала список международных спонсоров войны. Один из источников издания добавил, что Китай может связать вопрос с закупками украинского зерна.

Сейчас в списке международных спонсоров терроризма находятся 48 фирм из разных стран, из них 14 — из Китая. В декабре НАК добавил в перечень китайскую компанию China Railway Construction Corporation.

Украинские власти ранее направили председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на «саммит мира», который пройдет в Швейцарии.