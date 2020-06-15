Для США, где COVID-19 нанес серьезный ущерб, это является весомым аргументом не угрожать Китаю.

«Китай на давление США отвечает довольно оригинально. Он предупредил об очень высоком риске распространения COVID-19 второй волной. С учетом масштабов заражения в США, волнений в формате BLM и выборов президента страны вторая волна может нанести их экономике огромный урон», — пояснил Баширов.

Он подчеркнул, что Соединенным Штатам лучше не шутить с Китаем.