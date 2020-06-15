Китай предупредил США о второй волне коронавируса — мнение политтехнолога
Марат Баширов, политтехнолог, заметил, что Китай в ответ на давление со стороны США дал очень неожиданную реакцию. Страна заявила о второй волне распространения коронавируса. Об этом сообщил «Царьград».
Для США, где COVID-19 нанес серьезный ущерб, это является весомым аргументом не угрожать Китаю.
«Китай на давление США отвечает довольно оригинально. Он предупредил об очень высоком риске распространения COVID-19 второй волной. С учетом масштабов заражения в США, волнений в формате BLM и выборов президента страны вторая волна может нанести их экономике огромный урон», — пояснил Баширов.
Он подчеркнул, что Соединенным Штатам лучше не шутить с Китаем.