Китай предупредил об опасности ядерного арсенала США для всего мира

Ядерный арсенал США представляет угрозу для международной безопасности, заявил директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин. Он обратил внимание, что Китай всегда поддерживал свой ядерный арсенал на минимальном уровне.

По словам Тунбина, США являются ядерной сверхдержавой с огромным ядерным арсеналом, который по-прежнему угрожает региональному и международному миру и безопасности, написал ТАСС.

Дипломат также отметил, что КНР никогда не участвовала и не будет участвовать в гонке вооружений и ядерный арсенал Китая будет находиться на уровне, который необходим для обеспечения национальной безопасности.

По его мнению, установить механизм контроля над вооружениями между Китаем и США невозможно, если не учитывать весь комплекс отношений двух стран. Он обратил внимание, что Китай ведет диалог по контролю над вооружениями со многими странами.

«Раньше такой диалог был и с США. Но США описывают отношения с Китаем как соперничество или соревнование, предпринимают шаги, чтобы подавить Китай, ущемить его суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул дипломат.