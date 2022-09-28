Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США | 360°

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Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

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28 сентября 2022, 19:12

Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

China Daily: ЕС действует по указке США, нанося себе экономический урон

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Евросоюз под диктовку США проводит саморазрушительную внешнюю политику, что вредит странам — участницам объединения, написало издание China Daily. По мнению авторов публикации, ЕС следовало бы действовать более независимо.

Издание обратило внимание, что на Европу надвигаются рецессия, падение экономического роста, замедление деловой активности и энергетические проблемы.

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«ЕС должен действовать более независимо, а не позволять США диктовать свою политику», — указали авторы материала.

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Они напомнили, что в прошлом году торговый оборот между Китаем и ЕС показал рост на 27,5% в годовом исчислении, что стало свидетельством энергичности и устойчивости экономического сотрудничества. Хотя мировая экономика восстанавливалась слабо из-за последствий пандемии.

Однако в последний год Евросоюз под давлением Соединенных Штатов занял гораздо более жесткую позицию в отношении КНР. ЕС ввел новые правила, которые предусматривают более тщательный контроль за китайскими инвестициями в Европе. Кроме того, Евросоюз объявил об антикитайских санкциях, назвав Китай «стратегическим соперником».

Все это говорит о том, что ЕС подражает конфронтационной позиции США, что только вредит Европе, отметили авторы материала.

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