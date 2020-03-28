Китай предоставил США данные по COVID19

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем договорился о передаче Вашингтону данных, которыми Пекин располагает по коронавирусу. Значительная часть информации уже предоставлена.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Они (Китай) столкнулись с этим на раннем этапе, и мы получаем всю эту информацию. Значительная ее часть уже была отправлена», — заявил Трамп. По его словам, американские ученые уже получили новые данные и приступили к их изучению.

Разговор между лидерами двух стран состоялся накануне. Трамп уточнил, что обсуждался коронавирус и его стремительное распространение по нашей планете

По данным университета Джонса Хопкинса, в США заболели более 100 тысяч человек и умерли 1478 пациентов.