Китай предложил заменить иностранную технику и софт в учреждениях на государственные аналоги

Трамп призвал Всемирный банк не давать Китаю денег в кредит Подробнее

В первую очередь следует избавиться от продукции корпораций США. Например, HP, Dell и Microsoft. Таким образом, Китай ответит на американскую политику, которая действует против сотрудничества национальных госструктур с компаниями материкового Китая.

Предполагается, что уберут 20—30 миллионов образцов техники. В следующем году 30% из них заменят китайскими аналогами, в 2021 году — 50%. Однако аналитики отметили, что полностью отказаться от импортной техники и комплектующих будет трудно.

Ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Всемирный банк не выдавать денежные кредиты Китаю. Президент заявил, что КНР и так имеет достаточное количество финансов.