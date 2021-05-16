Китай предложил площадку для переговоров Израиля и Палестины

Представители Израиля и Палестины, выступающие за мирное урегулирование конфликта, могут приехать в Пекин для проведения переговоров. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на видеоконференции Совета Безопасности ООН выступил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он отметил, что власти Китая заинтересованы в скором урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы приветствуем организацию прямой двусторонней встречи между представителями обеих сторон на китайской территории», — подчеркнул министр.

Он заявил, что международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы стороны прекратили нанесение ударов, от которых страдают мирные жители.

Ван И отметил, что Палестина должна пересмотреть свою политику и воздержаться от запуска ракет. Израиль со своей стороны обязан снять блокаду с сектора Газа и прекратить оккупацию земель палестинцев.

«Мы настаиваем, чтобы израильская сторона придерживалась своих международных обязательств», — подчеркнул представитель Китая.

Отдельно Ван И отметил позицию США. По его словам, Вашингтон препятствует работе Совета Безопасности ООН, направленную на урегулирование противостояния между Израилем и Палестиной.

Обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось в понедельник после беспорядков на территории Иерусалима, где прошли протесты против выселения палестинских семей. Радикальное движение ХАМАС выдвинуло властям страны ультиматум с требованием убрать всех силовиков из восточной части города. Когда этого не произошло, они запустили ракеты.

Израиль выпустил беспилотники, которые начали наносить удары по анклаву. По последним данным, с территории Газы выпустили почти три тысячи ракет. 1150 из них перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол».

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

В беседе с главой израильского правительства президент США поддержал право Тель-Авива на защиту от ракетных обстрелов ХАМАС и других террористических группировок, находящихся в Газе. В беседе с Аббасом он заявил, что выступает за укрепление американо-палестинского партнерства. Байден отметил, что Иерусалим должен стать городом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий.