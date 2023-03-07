Мир 07 марта 2023, 09:54 Китай пожелал Европе обрести самостоятельность после завершения украинского кризиса Глава МИД КНР Ган выразил надежду, что Европа извлечет из украинского кризиса урок РИА «Новости»

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Китай выразил надежду, что Европа извлечет урок из украинского кризиса и сумеет обрести самостоятельность после завершения конфликта. С таким заявлением на пресс-конференции во вторник выступил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передал ТАСС.

«Мы будем надеяться, что Европа, пережив тяжелое испытание украинским кризисом, сможет извлечь из этого урок, приобрести настоящую стратегическую самостоятельность и добиться устойчивого развития», — сказал он.

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По его словам, конфликта можно было бы избежать, если бы не катастрофические противоречия по управлению безопасностью в Европе. Цинь Ган отметил, что это печальный урок для всех.

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При этом он заявил, что Азиатские страны не должны допустить повторения украинского сценария в регионе из-за попыток США продвигать так называемую Индо-Тихоокеанскую стратегию. По его мнению, за этими планами Вашингтона скрывается более масштабный проект — создание в Азии версии НАТО.