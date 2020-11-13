Китай поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Джо Байден получил поздравление с победой на выборах президента США из Китая. Вместе с ним Пекин поздравил и Камалу Харрис — кандидата на пост вице-президента.

«Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит РИА «Новости».

Байдена уже поздравили лидеры Франции, Германии, Турции, Сербии и других стран. Официальной информации о его победе пока не было. В Штатах еще не закрыли вопрос подсчета голосов.

Президент России Владимир Путин пока Байдена не поздравлял. Российский лидер дождется официальных итогов голосования.

Выборы президента в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. Окончательных результатов нет уже 10 дней, так как избирательные комиссии досчитывают голоса тех, кто решил проголосовать по почте. По последним данным, Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа более чем на пять миллионов голосов.