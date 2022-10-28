Китай потребовал ответа на информацию о биолабораториях США на Украине | 360°

Мир 28 октября 2022, 00:24 Китай потребовал ответа на информацию о биолабораториях США на Украине Китай призвал к реакции после жалоб России на работу биолабораторий США на Украине РИА "Новости"

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Информация о биолабораториях США на Украине требует ответственной реакции соответствующих сторон. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан, сообщил ТАСС.

Накануне Россия выступила с предложением создать комиссию из членов Совета безопасности (СБ) ООН по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, сообщило МИД РФ.

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Российская сторона уже направила документ по созданию комиссии в СБ ООН. Также в организацию уже подали жалобу по поводу деятельности биолабораторий США на Украине. Постпред страны при ООН Василий Небензя попросил проинформировать всех членов Совета об этой инициативе.

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У ООН нет технических возможностей, чтобы расследовать обвинения России в связи с деятельностью биолабораторий на территории Украины, заявил заместитель высокого представителя всемирной организации по вопросам разоружения Адебей Эбо.