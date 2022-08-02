Китай потребовал от США вывести все ядерное оружие из Европы

Правительству США нужно забрать свое ядерное оружие из Европы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава делегации Китая на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг.

Представитель Китая добавил, что следующим шагом должен стать отказ США от размещения ядерного вооружения в других странах.

«США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе, — заявил Фу Цонг.

Он напомнил, что на сегодняшний день в расположенных на территории Европейских стран американских военных базах находится более 100 бомб и ракет с ядерными зарядами.

Также китайский дипломат подчеркнул, что его страна никогда не станет первой применять ядерное оружие даже при самых сложных обстоятельствах. Кроме того Фу Цонг подчеркнул, что США следует отказаться от угрозы санкций для возобновления «ядерной сделки» с Ираном.