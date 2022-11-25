Мир 25 ноября 2022, 11:41 Китай поставил рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 с начала пандемии Власти Китая сообщили о 33 тысячах случаев заражения COVID-19 в стране за сутки Unsplash

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В Китае зафиксировали максимальный суточный прирост новых случаев ковида. По данным Национальной комиссии здравоохранения на 24 ноября, в КНР заразились коронавирусом 32 943 человек.

Бессимптомно переносят болезнь 29 840 заразившихся. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в провинции Гуандун. Там заболели 8499 жителей.

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По информации South China Morning Post, 23 ноября в Китае поставили рекорд по приросту заразившихся. Тогда этот показатель составил 31 656 случаев, однако динамика заболеваемости продолжила увеличиваться.

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Власти страны борются с распространением ковида жесткими ограничительными мерами. В Гуандуне перестали работать детсады, а школы и университеты перешли на дистанционку.

В Пекине люди не могут посещать общественные места без отрицательного ПЦР-теста. Это правило распространяется на походы в супермаркеты, ТЦ, посещения правительственных зданий и гостиниц и использования транспорта. Тест нужно сдать не ранее, чем за 48 часов.