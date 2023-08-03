Мир 03 августа 2023, 09:03 Китай посоветовал Японии не поддерживать решение НАТО Посол Ханьхуэй: Китай рекомендовал Японии не поддерживать расширение НАТО РИА «Новости»

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Власти Китая посоветовали Японии отказаться от поддержки расширения НАТО. Об этом ТАСС рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Мы советовали Японии, как и другим государствам, усвоить уроки истории в полной мере. Не нужно, не слушая мнение других стран, единолично подрывать стабильность и мир в регионе. Не нужно становиться проводником Североатлантического альянса на восток», — сказал он.

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Также Ханьхуэй вспомнил пословицу про волка применительно к расширению альянса.

«Как говорится, стоит пустить в овчарню волка, он всех овечек переберет зубами», — добавил глава дипломатической миссии.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что альянс давно стал главным источником всех бед, который происходят в мире. По его словам, НАТО давно вышел за предусмотренные изначально географические рамки и намерен проецировать свою мощь во всех уголках земли.