Мир 23 февраля 2024, 07:44 Китай после ввода Британией антироссийских санкций пообещал защитить свои компании Посольство Китая предупредило Британию об ответных мерах на санкции Chmee2 / Викимедиа

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Китай будет защищать законные права и интересы своих компаний. Об этом заявило посольство КНР в Лондоне.

Диппредставительство выступило против экономических ограничений против китайских компаний, введенных в рамках антироссийских санкций. Посольство отметило, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

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«Мы предупреждаем британскую сторону, что любые действия, которые наносит ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор со стороны Китая», — добавили в диппредставительстве.

В посольстве указали, что китайская сторона всегда придерживалась объективной позиции по ситуации на Украине и активно продвигала мирное урегулирование конфликта.

Ранее Великобритания ввела новый пакет санкций против России. В список вошли китайские, белорусские и турецкие компании по производству электроники и фирмы, связанные с торговлей нефтью, алмазами и производством боеприпасов. Санкции также затронули руководство Уральской горно-металлургической компании.