04 мая 2023, 10:56
Китай после атаки Украины на Кремль призвал воздержаться от опасных действий
Представитель МИД КНР Мао Нин предостерег стороны конфликта на Украине от эскалации
Сторонам конфликта на Украине стоит воздержаться от любых действий, которые могли бы спровоцировать его обострение. Представитель МИД КНР Мао Нин дал такой совет в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать нападение беспилотниками на Кремль.
«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — сказал он.
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Российские военные сбили два беспилотника, которые ночью 3 мая направили на Кремль. Следком России завел уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность к нападению, но «Укрпочта» решила выпустить посвященную этому случаю марку.
Китайский журналист Ху Сицзинь заявил, что атаку устроили для распространения паники, а не покушения лично на президента Владимира Путина. Его американский коллега Гленн Гринуолд сказал, что версия о причастности к нападению самой России смехотворная и несостоятельная. Посол России в США Анатолий Антонов назвал циничной реакцию Белого дома и предупредил об ответных мерах.
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