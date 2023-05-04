Мир 04 мая 2023, 10:56 Китай после атаки Украины на Кремль призвал воздержаться от опасных действий Представитель МИД КНР Мао Нин предостерег стороны конфликта на Украине от эскалации piqsels

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Сторонам конфликта на Украине стоит воздержаться от любых действий, которые могли бы спровоцировать его обострение. Представитель МИД КНР Мао Нин дал такой совет в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать нападение беспилотниками на Кремль.

«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — сказал он.

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Российские военные сбили два беспилотника, которые ночью 3 мая направили на Кремль. Следком России завел уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность к нападению, но «Укрпочта» решила выпустить посвященную этому случаю марку.

Китайский журналист Ху Сицзинь заявил, что атаку устроили для распространения паники, а не покушения лично на президента Владимира Путина. Его американский коллега Гленн Гринуолд сказал, что версия о причастности к нападению самой России смехотворная и несостоятельная. Посол России в США Анатолий Антонов назвал циничной реакцию Белого дома и предупредил об ответных мерах.