Китай послал своих медиков в Италию для борьбы с коронавирусом

В Италию приехали медицинские работники из Китая. Они помогут своим итальянским коллегам справиться с эпидемией коронавируса. Группа прилетела из Шанхая в Рим. В нее входят девять человек.

Врачей отбирал Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР и китайское Общество Красного креста, сообщил «Интерфакс». Специалисты из Китая привезли с собой свыше 30 тонн необходимых материалов.

По словам посла КНР в Италии Ли Цзюньхуа, Рим нуждается именно в них и опыте в борьбе с эпидемией.

Министр иностранных дел Китая Ван И и его коллега из Италии Луиджи Ди Майо договорились об отправке медицинской бригады по телефону.

Своих медработников Китай послал еще в две страны — Иран и Ирак. В этих государствах они тоже помогут бороться с инфекцией.

В Италии коронавирус выявили у 15 тысяч человек. Болезнь не сумели победить 1016 пациентов, из которых 189 скончались за минувшие сутки. По всему миру COVID-19 уже более чем 121 тысячу человек. Умерли около пяти тысяч.

Китайский эксперт считает, что к лету пандемия коронавируса кончится. Чтобы это произошло, требуются усилия всех стран.