Китай посчитал опасным усиление кибератак со стороны США на Украине для противодействия РФ

Действия США по усилению кибератак на Украине для противодействия России являются опасными. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с подобными безответственными и опасными действиями американской стороны. США должны предоставить мировому сообществу объяснения по этому поводу», — сказал он на брифинге. Его процитировал ТАСС.

Таким образом Лицзянь ответил на просьбу китайского журналиста пояснить позицию КНР относительно усиления активности кибервойск США на Украине для противодействия России.

Накануне Чжао Лицзянь заявил, что антироссийские санкции являются бесполезными и неизбирательными. По его словам, Европу ожидают безработица и высокая инфляция, а весь мир — энергетический и продовольственный кризис.