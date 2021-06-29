Китай посчитал дедолларизацию насмешкой России над США

Возможная дедолларизация России может стать протестом против американской гегемонии. При этом на саму Россию отказ от валюты США не сильно повлияет.

Об этом написал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты «Хуаньцю шибао», сообщило РИА «Новости».

Эксперт отметил, что процесс замещения доллара в межнациональных расчетах будет выглядеть как насмешка России над США. Но на саму Россию, по мнению профессора, дедолларизация не сильно повлияет, так как рубль обладает стабильным статусом в качестве платежного средства. Он отметил, что основными торговыми партнерами России являются Европейский союз и Китай.

Дедолларизация, по словам Чэнь Ицзюнь, отрицательно отразится на США, они будут унижены.

Ранее заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу заявил, что высшее китайское руководство уверено в успешном развитии России под руководством действующего президента Владимира Путина.