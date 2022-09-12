Китайские СМИ поразились достижениям России | 360°

Мир 12 сентября 2022, 04:37 Поделиться Telegram

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Viber Китайские СМИ поразились достижениям России Global Times: Россия обладает большим потенциалом и смело вступила в борьбу с Западом Unsplash/Alex Zarubi

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Россия последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них, написала китайская газета Global Times.

В некоторых странах считают российскую экономику «вялой», однако это не так. Автор материала отметил, что даже после распада СССР Россия по своим размерам превосходит Канаду, Китай и США, она обладает большим потенциалом.

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Последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, Византией, турками, наполеоновской Францией, Австро-Венгрией, а также с нацистской Германией.

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И в каждом этом противостоянии они выстояли. А сейчас Россия смело вступила в борьбу с Западом, подытожили китайские СМИ.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине западные страны ввели новые антироссийские санкции. Однако экономические рестрикции ударили по США и ЕС, но практически не навредили России, которая за годы ограничений уже успела приспособиться к ним.

И сейчас США заставляет своих партнеров по военно-политическому блоку НАТО поддерживать конфликт на Украине. Ряд стран, в том числе Германия отправляют Киеву вооружение.

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