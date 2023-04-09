Мир 09 апреля 2023, 21:14 Китай попытается взять Тайвань под контроль мирным путем — конгрессмен США Конгрессмен Маккол: КНР может попытаться установить контроль над Тайванем через выборы Pixabay

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Китай может попытаться установить контроль над Тайванем мирным путем через выборы глав администраций, которые пройдут в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

«Здесь идут также политические споры. Есть две партии. Одна из них хочет разговаривать с Китаем, а партия [главы администрации Тайваня] Цай Инвэнь не хочет быть частью Китая», — заявил Маккол.

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По мнению конгрессмена, Китай будет пытаться повлиять на результаты выборов глав администраций, которые пройдут в январе следующего года. Таким образом власти КНР попытаются установить контроль над Тайванем без единого выстрела. Американская делегация представителей конгресса во главе с Макколом побывала на Тайване с официальным визитом на этой неделе.

Армия Китая продолжает проведение военных учений возле острова. Корабли обеих сторон оказались вовлечены в противостояние в Тайваньском проливе, сообщило радио Sputnik.