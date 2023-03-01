Мир 01 марта 2023, 11:28 Китай попросил США перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса МИД КНР попросил США перестать политизировать тему происхождения коронавируса Unsplash

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Соединенным Штатам следует начать уважать факты, науку и прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом написал ТАСС.

По ее словам, Китай против того, чтобы устраивать политические манипуляции на эту тему под предлогом поиска источника SARS-CoV-2.

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«Мы призываем американскую сторону уважать науку и факты, перестать политизировать вопрос отслеживания происхождения коронавируса», — сказала Нин.

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Таким образом она прокомментировала заявление директора ФБР Кристофера Рэя о том, что утечка из лаборатории Уханя могла стать причиной начала пандемии. К такому выводу пришли специалисты из Министерства энергетики США. Он обвинил власти КНР в попытке скрыть данный факт и запутать расследование о происхождении вируса в начале эпидемии.