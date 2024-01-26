Мир 26 января 2024, 12:40 Китай попросил помощи у Ирана из-за нападения хуситов в Красном море Reuters: КНР попросил Иран сдерживать нападения хуситов в Красном море Xinhua/globallookpress

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Китай попросил Иран сдерживать нападения йеменского движения «Ансар Аллах» в Красном море, так как хуситы могут навредить торговле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

Нападения представителей движения направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа. Хуситы увеличили стоимость судоходства, нарушив ключевой торговый маршрут между Европой и Азией. Этот путь широко используют суда из КНР.

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«Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», — подчеркнули в Китае.

По данным источника, переговоры по поводу кризиса в Красном море и торговли между Ираном и КНР состоялись на недавних встречах двух сторон.

Несколько дней назад американские военные нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене. Центральное командование США заявило об уничтожении двух противокорабельных ракет.

Коалиция во главе с Соединенными Штатами атаковала хуситские объекты в Йемене в начале 2024 года. В ответ боевики пригрозили полностью заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, сообщал сайт kp.ru.