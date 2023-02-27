Мир 27 февраля 2023, 11:07 Китай пообещал США ответные меры за санкции против своих компаний МИД Китая заявил об ответных мерах за санкции против компаний КНР РИА «Новости»

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Власти КНР решительно выступают против включения китайских компаний в пакет антироссийский санкций США, заявила официальный представитель МИД страны Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что в ответ примут необходимые меры, сообщил ТАСС.

«Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест», — сказала Мао Нин.

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Она подчеркнула, что власти Китая будут принимать все необходимые меры, чтобы защитить законные права предприятий КНР.

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О том, что США введут санкции и против китайских компаний, заявляла ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, под ограничения подпадут организации, которые, по мнению американских властей, помогают России.

Список новых санкций против России ранее озвучили и в Евросоюзе. Это уже 10-й пакет ограничительных мер.