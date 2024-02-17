Мир 17 февраля 2024, 17:26 Китай пообещал содействие в переговорах России и Украины Ван И: Китай не останется простым наблюдателем конфликта на Украине РИА «Новости»

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Власти Китая примут активное участие в продвижении мирного диалога между Россией и Украиной для скорейшего прекращения конфликта. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел страны Ван И.

Он подчеркнул, что еще в прошлом году Китай представил свою программу из 12 пунктов по урегулированию ситуации.

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«Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека», — заявил Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что его страна приложила все усилия для урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что сейчас каждой из сторон необходимо прийти к пониманию необходимости переговоров, чтобы избежать еще большего количества жертв.

Ван И добавил, что любые попытки возложить на Китай ответственность за боевые действия на территории Украины не имеют под собой никаких оснований.

В феврале прошлого года Министерство иностранных дел Китая опубликовало на своем сайте мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Предложение включало прекращение боевых действий, начало переговоров и взаимные гарантии уважения суверенитета стран — участниц конфликта.

США и Украина заявили о недоработках в предложении Китая. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не увидел акцента на восстановлении суверенитета Украины, которое должно стать главным в вопросе урегулирования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что страна уже отказалась от переговоров с Россией. Он добавил, что в предложении Китая ему не понравился отказ от санкций, которые, по его словам, стали эффективным инструментом влияния на позицию российской стороны.