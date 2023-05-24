Мир 24 мая 2023, 19:16 Китай пообещал Евразийскому экономическому союзу расширение сотрудничества Глава КНР Си Цзиньпин назвал перспективным торговое сотрудничество со странами ЕАЭС РИА «Новости»

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Китай занимает первое место среди всех торговых партнеров Евразийского экономического союза и входящих в него стран. В прошлом году общий объем оборота вырос на 31% и составил 243,6 миллиарда долларов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением к участникам второго Евразийского экономического форума обратился председатель КНР Си Цзиньпин.

Он отметил, что это хорошая динамика, которая показывает огромный потенциал дальнейшего совместной работы в торговой сфере. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов расширить сотрудничество со странами ЕАЭС и в других областях.

В качестве примера китайский лидер напомнил о новых договоренностях с президентом России Владимиром Путины о включении ЕАЭС в инициативу «Один пояс — один путь». Си Цзиньпин подчеркнул, что его страна сохранила большой интерес в сотрудничестве по этому направлению.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме заявил о налаживании дружественных связей с новыми драйверами роста мировой экономики. Он пояснил, что речь идет о странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые представляют большую часть мирового населения.

Он добавил, что сейчас снова вернулись переговоры по созданию зон свободной торговли с Ираном и Египтом, а также начат такой же процесс с Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.