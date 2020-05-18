Китай пообещал $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии

Китай выделит два миллиарда долларов для помощи странам, которые сильно пострадали от пандемии. Такое заявление сделала председатель КНР Си Цзиньпин.

Деньги государства должны получить в ближайшие два года. Они уйдут не только на помощь с коронавирусом, но и на социально-экономическое развитие. Особенно это касается развивающихся стран. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также Китай вместе с ООН создаст в КНР гуманитарный склад и хаб. Это позволит обеспечить регулярные поставки противоэпидермических средств. Си Цзиньпин добавил, что разработанные в будущем китайские вакцины от COVID-19 появятся по всему миру. Таким образом Китай сделает свой вклад в вакцинацию населения по всему миру.

КНР стала первой страной, где зафиксировали эпидемию нового типа коронавируса. Нулевым пациентом считается житель Уханя. Он заболел в конце 2019 года. Позже вирус распространился по всей планете.

По последним данным, в мире инфицированы более 4,5 миллиона людей. По состоянию на 18 мая 290 678 человек заразились коронавирусной инфекцией в России. Только за последние сутки, в стране выявили 8926 новых случаев. Все за время пандемии в РФ 2722 человека умерли, более 70 тысяч выздоровели.