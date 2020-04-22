Китай помог Нью-Йорку средствами индивидуальной защиты

«Посол Чжан Цзюнь от лица генерального консульства и постоянного представительства Китая пожертвовал городу Нью-Йорк средства личной защиты, включая 25 тысяч масок N95, 2 000 защитных костюмов и 75 тысяч хирургических перчаток», — заявили в МИД Китая.

По словам китайского посла, КНР и США должны держаться вместе, чтобы побороть коронавирус. Он считает, что, если все ньюйоркцы будут едины, получится победить пандемию и вернуть городу его привычный ритм жизни.