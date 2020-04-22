Китай помог Нью-Йорку средствами индивидуальной защиты
Власти Китая передали Нью-Йорку партию медицинских масок и перчаток. КНР оказал помощь из-за тяжелой ситуации в городе во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Посол Чжан Цзюнь от лица генерального консульства и постоянного представительства Китая пожертвовал городу Нью-Йорк средства личной защиты, включая 25 тысяч масок N95, 2 000 защитных костюмов и 75 тысяч хирургических перчаток», — заявили в МИД Китая.
По словам китайского посла, КНР и США должны держаться вместе, чтобы побороть коронавирус. Он считает, что, если все ньюйоркцы будут едины, получится победить пандемию и вернуть городу его привычный ритм жизни.