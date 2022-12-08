Мир 08 декабря 2022, 22:57 Китай получил новый максимальный объем газа от «Газпрома» 7 декабря

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«Газпром» 7 декабря увеличил поставку суточного объема газа в Китай на 16%. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал компании.

«„Газпром“ пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год», — уточнили в сообщении.

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Компания поставила топливо через газопровод «Сила Сибири». Между «Газпромом» и CNPC действует долгосрочный договор купли-продажи газа.

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