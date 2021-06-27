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    27 июня 2021, 17:01

    Китай показал высадку экспедиции на Марс

    Ольга Назаркина

    Видео спуска на Марс аппарата «Чжужун» показало Национальное космическое управление Китая (CNSA). На кадрах можно видеть раскрытие парашюта, передвижение «Чжужуна» по поверхности планеты и марсианские пейзажи.

    Записи были опубликованы на YouTube-канале CSNA. После спуска с посадочной платформы 15 мая «Чжужун» начал исследовать Марс. По данным китайского ведомства, за 42 дня он успел преодолеть расстояние в 236 метров.

    На записи можно слышать живой звук включения приводного механизма марсохода, его передвижения по пандусу и поверхности Марса.

    Марсоход будет продолжать проводить мобильные научные исследования. Главными целями миссии «Тяньвэнь-1» является изучение поверхности и состава грунта планеты, особенностей климатических условий, поиск воды и следов жизни.