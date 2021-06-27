Китай показал высадку экспедиции на Марс

Видео спуска на Марс аппарата «Чжужун» показало Национальное космическое управление Китая (CNSA). На кадрах можно видеть раскрытие парашюта, передвижение «Чжужуна» по поверхности планеты и марсианские пейзажи.

Записи были опубликованы на YouTube-канале CSNA. После спуска с посадочной платформы 15 мая «Чжужун» начал исследовать Марс. По данным китайского ведомства, за 42 дня он успел преодолеть расстояние в 236 метров.

На записи можно слышать живой звук включения приводного механизма марсохода, его передвижения по пандусу и поверхности Марса.

Марсоход будет продолжать проводить мобильные научные исследования. Главными целями миссии «Тяньвэнь-1» является изучение поверхности и состава грунта планеты, особенностей климатических условий, поиск воды и следов жизни.