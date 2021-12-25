Китай показал свои устрашающие ракеты. Видео

Ракетные системы совершили залпы по фиктивным целям во время военных учений в Китае. Они попали на видео.

Об этом сообщил Telegram-канал «Мировые конфликты». Ракетные системы прикреплены к артиллерийской бригаде военного командования НОАК «Сицзан». Они провели стрельбу по фиктивным целям в рамках тактических учений в автономном районе Китая Сицзан.

Ранее совместные учения Военно-морских сил Египта и Черноморского флота России прошли в Средиземном море. Они длились три дня. В них приняли участие такие корабли, как «Дмитрий Рогачев» и фрегат «Адмирал Григорович». Египетский морфлот был представлен двумя корветами, фрегатом и судном обеспечения. Подобные военные учения проводятся с 2015 года.