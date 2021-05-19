Китай показал первые снимки, сделанные «Тяньвэнь-1» на Марсе

Национальное космическое управление Китая (CNSA) показало снимки, которые сделаны после посадки космического аппарата «Тяньвэнь-1» на поверхности Марса. Фото опубликованы на странице Управления программы пилотируемых космических полетов КНР в WeChat.

Источник фото: пресс-служба CNSA

Марсоход в ближайшее время покинет место приземления и начнет обследовать планету. На кадрах видны солнечные панели, антенна и другое оборудование.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» совершила посадку на поверхность Марса 15 мая. В состав миссии входит марсоход «Чжужун». Он будет исследовать грунт, климат и ионосферу планеты. «Чжужун» будет работать в течение 92 земных суток.

Миссия «Тяньвэнь-1» является первой для КНР по изучению Красной планеты. Программа стартовала 23 июля 2020 года. Результаты работы помогут людям получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик ионосферы, грунта, участков водяного льда и других научных данных. Однако главная цель полета — поиск возможных признаков жизни на Марсе.