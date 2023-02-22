Мир 22 февраля 2023, 17:23 Китай подтвердил приверженность идеи многополярного мира вместе с Россией Член политбюро ЦК КПК Ван И: Китай и Россия придерживаются идеи многополярного мира РИА «Новости»

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Член политбюро ЦК компартии КНР Ван И встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил, что Россия и Китай продолжают продвигаться к формированию многополярного мира. Об этом сообщил РЕН ТВ.

"Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость, твердо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира", – сказал китайский дипломат.

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В свою очередь Лавров отметил сплоченность Москвы и Пекина в решении вопросов защиты интересов обеих стран.

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Ранее Ван И встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Стороны обсудили международную стратегическую обстановку и договорились вместе «противостоять всем формам односторонней травли».

Весной ожидается приезд председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву. Однако точные даты еще не озвучили.