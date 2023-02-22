Мир 22 февраля 2023, 12:06 Китай подтвердил планы развивать отношения с Россией Член политбюро ЦК КПК Ван И: Китай по-прежнему привержен развитию отношений с Россией Unsplash

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Китай по-прежнему привержен развитию отношений с Россией, невзирая на переменчивость обстановки в мире. Об этом заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Ван И во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Как ни меняется международная ситуация, Китай остается приверженным <…> сохранению позитивных тенденций развития отношений», — процитировал Ван И ТАСС.

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Ван И прибыл в Москву сегодня и уже встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Обсуждалась международная стратегическая обстановка. В итоге стороны договорились вместе «противостоять всем формам односторонней травли» и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира, сообщила пресс-служба китайского МИД.

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Весной в Россию планирует приехать председатель КНР Си Цзиньпин. Точных дат пока нет.