Мир 19 апреля 2023, 10:45 Китай поддержал желание Европы содействовать возобновлению переговоров по Украине МИД КНР: Китай поддержал желание Европы содействовать переговорам Украины и России РИА «Новости»

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Власти Китая выступили с поддержкой стремления стран Европы как можно быстрее добиться возобновления переговоров России и Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, написал ТАСС.

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, [стремится] в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры [между Россией и Украиной]», — так он прокомментировал инициативу французского президента Эммануэля Макрона предложить Китаю план, который может способствовать возобновлению российско-украинского мирного диалога.

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Макрон на прошлой неделе посетил с рабочим визитом КНР. После этого он дал поручение своему дипломатическому советнику Эммануэлю Бонну вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И провести работу по созданию основы для диалога. СМИ после этого писали, что переговоры Украины и России могут пройти уже летом.

Франция не стала раскрывать детали разрабатываемого мирного плана. При этом ее представители подчеркнули, что союзники проинформированы о предложении Макрона.