21 февраля 2023, 00:46
Китай поддержал российский проект резолюции о расследовании взрыва на «Северных потоках»
Постпред Китая в ООН Цзюнь поддержал российский проект резолюции по «Северным потокам»
Власти Китая поддерживают проект российской резолюции в Совбезе ООН о создании комиссии по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил постпред Китая Чжан Цзюнь на соответствующий вопрос журналиста. Его слова привело РИА «Новости».
В ходе первого заседания Совбеза ООН прозвучал призыв провести тщательное расследование инцидентов на российских трубопроводах. По мнению китайского дипломата, это легитимное требование.
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Постпред отметил, что Пекин поддерживает обсуждение этой темы в ООН, а также действия для установления полной картины и привлечения виновных к ответственности.
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Российская миссия в ООН подготовила проект резолюции, в которой просит генсека Антониу Гуттерина создать международную комиссию для расследования диверсий на «Северных потоках». Как уточняют источники РИА «Новости», речь идет о выявлении заказчиков, организаторов и исполнителей.
Ранее сообщалось, что запрошенное Россией заседание ООН по взрывам на газопроводе состоится вечером 21 февраля. Американский журналист Сеймур Херш считает, что к взрыву причастны США.
Газопровод Северный поток — 2
ООН
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