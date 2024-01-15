Мир 15 января 2024, 12:30 Китай поблагодарил Россию за позицию по выборам на Тайване МИД Китая: страна оценила позицию России по выборам на Тайване РИА «Новости»

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Китайские власти высоко оценили позицию России по прошедшим выборам на Тайване. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы высоко ценим позицию России в этом вопросе», — сказала она.

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Таким образом дипломат отреагировала на заявление российской коллеги Марии Захаровой, которая призвала «внешние силы» отказаться от провокации на фоне выборов на Тайване.

Захарова уточняла, что отношение на обеих сторонах Тайваньского пролива является исключительно внутренним делом Китая, а попытки некоторых государств использовать выборы на острове с задачей оказать давление на КНР контрпродуктивны.

«Мы благодарим страны за поддержку справедливой позиции Китая и понимание», — добавила Нин.

В субботу, 13 января, на Тайване прошли выборы председателя администрации и депутатов парламента, писал RT. Победу с 40,05% голосов одержал Лай Циндэ, который выступает за независимость острова от Китая.