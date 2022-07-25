Китай перестал финансировать Россию, Шри-Ланку и Египет по линии «Один пояс, один путь»

В первом полугодии 2022 года Китай сократил финансирование по программе «Один пояс, один путь». Он не стал вкладываться в проекты на территории России, Шри-Ланки и Египта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад аналитического центра Green Finance & Development Center (GFDC) при университете Фудань в Шанхае.

Общий объем финансирования и инвестиций с начала 2022 года составил 28,4 миллиарда долларов вместо 29,6 миллиарда долларов в первом полугодии прошлого года. Деньги распределили между 42 странами, основным получателем стала Саудовская Аравия. Вложения в Россию, Египет и Шри-Ланку сократились до нуля.

«Один пояс, один путь» — международная инициатива Китая по совершенствованию и созданию новых торгово-транспортных коридоров между 60 странами Центральной Азии, Европы и Африки.