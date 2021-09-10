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    10 сентября 2021, 22:57

    Китай перейдет на новый вид энергии

    Анастасия Кукова

    В ближайшие 10 лет Китай планирует нарастить мощность системы гидроаккумулирующих насосов. Это поможет быстрее достичь углеродной нейтральности, а к 2060 году добиться нулевых выбросов. Кроме того, нова технология позволит спасти планету от последствий глобального потепления.

    Китай перейдет на новый вид энергии

    Новый план был опубликован на сайте Национального энергетического ведомства Китая (NEA).

    В Китае уже работают заводы по производству солнечной и ветровой энергии, вырабатывающие 23 гигаватта энергии. В провинции Хэбэ строится крупнейшая в мир станция Fengning мощностью 3,6 гигаватта. Ее планируют ввести в строй в 2023 году.

    В 2023 году может быть построена дополнительная станция для суммарной выработки 120 гигаватт. В плане ведомства сказано, что Китай сейчас находится в критической точке перехода к «зеленой» и низкоуглеродной энергии.

    Глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после пуска газопровода «Северный поток — 2» Украина должна перейти на «зеленый» водород.

    Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков усомнился в такой возможности. По его мнению, появление возобновляемых источников энергии для производства водорода повысит стоимость электричества для населения.