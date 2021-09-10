Китай перейдет на новый вид энергии

В ближайшие 10 лет Китай планирует нарастить мощность системы гидроаккумулирующих насосов. Это поможет быстрее достичь углеродной нейтральности, а к 2060 году добиться нулевых выбросов. Кроме того, нова технология позволит спасти планету от последствий глобального потепления.

Новый план был опубликован на сайте Национального энергетического ведомства Китая (NEA).

В Китае уже работают заводы по производству солнечной и ветровой энергии, вырабатывающие 23 гигаватта энергии. В провинции Хэбэ строится крупнейшая в мир станция Fengning мощностью 3,6 гигаватта. Ее планируют ввести в строй в 2023 году.

В 2023 году может быть построена дополнительная станция для суммарной выработки 120 гигаватт. В плане ведомства сказано, что Китай сейчас находится в критической точке перехода к «зеленой» и низкоуглеродной энергии.

Глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после пуска газопровода «Северный поток — 2» Украина должна перейти на «зеленый» водород.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков усомнился в такой возможности. По его мнению, появление возобновляемых источников энергии для производства водорода повысит стоимость электричества для населения.